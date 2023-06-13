Уроженец Шри-Ланки задержан по подозрению в организации притона в Невском районе

Работали в заведении представительницы ближнего зарубежья, их доставили в полицию. Полицейские закрыли интим-салон, который работал в Невском районе.
Популярные статьи
- «Построил школу и служил людям»: умерший настоятель храма Святой Троицы Виктор Голубев отдал РПЦ почти 65 лет
- Дело на полмиллиона: участники банды лжеводопроводчиков в Петербурге отделались условным сроком
- «Начинают разгребать эту коррупцию»: экономист указала на запоздалое разрешение ситуации с «Газпром Ареной»
Свежие комментарии