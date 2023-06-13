НЕВСКИЕ НОВОСТИ

502 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Где обучали этих журналистов -" ПЕРОРАЛЬНЫМ отравлением этанолом"- это к чему в статье? Начинаете игру слов, запутать...Двух отравившихся...
  • Наталья Середа
    Дааааа.В газпроме денег нет начиная с Миллера.Нужна дешевая рабочая сила с Востока.А почему бы не сделать так для сво...ОМОН нагрянул с п...
  • Наталья Середа
    Вот таких на СВО БЕЗ ВЫДАЧИ ОРУЖИЯАдвокат рассказал...

Уроженец Шри-Ланки задержан по подозрению в организации притона в Невском районе

Работали в заведении представительницы ближнего зарубежья, их доставили в полицию. Полицейские закрыли интим-салон, который работал в Невском районе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх