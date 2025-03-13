Мухаметшин принимает участие в работе Ассоциации законодателей ПФО в Ульяновске

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин принимает участие в работе Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Ульяновске.
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