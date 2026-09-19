Елена Кондратьева-Сальгеро: Олег Беседин не вёл войну, но суд Эстонии испугался правды

Почему эстонский суд приговорил журналиста Олега Беседина к семи годам тюрьмы за «ненасильственные действия»? Правда ли, что 16% рейтинга Макрона и 81% неодобрения — это математически невозможная комбинация, которую пытаются затушевать перед выборами? Почему Марин Ле Пен больше не может «играться в оппозицию», а ее партия превратилась в «карманную».
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