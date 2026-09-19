Елена Кондратьева-Сальгеро: Олег Беседин не вёл войну, но суд Эстонии испугался правды

Поче­му эстон­ский суд при­го­во­рил жур­на­ли­ста Оле­га Бесе­ди­на к семи годам тюрь­мы за «нена­силь­ствен­ные дей­ствия»? Прав­да ли, что 16% рей­тин­га Мак­ро­на и 81% неодоб­ре­ния — это мате­ма­ти­че­ски невоз­мож­ная ком­би­на­ция, кото­рую пыта­ют­ся зату­ше­вать перед выбо­ра­ми? Поче­му Марин Ле Пен боль­ше не может «играть­ся в оппо­зи­цию», а ее пар­тия пре­вра­ти­лась в «кар­ман­ную».