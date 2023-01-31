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«Челси» и «Бенфика» договорились о трансфере Энцо. Лондонцы заплатят 120 млн евро несколькими траншами

«Челси» близок к подписанию Энцо Фернандеса.  Лондонский клуб достиг договоренности с «Бенфикой» о трансфере 22-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.

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