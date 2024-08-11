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Последний солдат США убрался из Нигера. Что ему кричали вслед

Последний солдат США убрался из Нигера. Что ему кричали вслед

На днях последний американский солдат с позором покинул Нигер — беднейшую страну Западной Африки, из которой США несколько столетий высасывали кровь.

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