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Микроб-чудовище: как морской организм обманывает законы размножения!

Представьте себе организм, который не просто делится, а выращивает внутри себя целую армию потомков — причём некоторые из них уже содержат следующее поколение! Это не фантастика, а реальность, открытая учёными в шотландских водах.

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