Народные приметы: почему 25 октября нельзя смеяться и обижать людей Ирэн Орлонская25 октября 2024 года в народном календаре отмечается день Андрона Звездочета, а православная церковь чтит память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые пострадали за свою веру во времена императора Диоклетиана.