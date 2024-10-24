Народные приметы: почему 25 октября нельзя смеяться и обижать людей Ирэн Орлонская25 октября 2024 года в народном календаре отмечается день Андрона Звездочета, а православная церковь чтит память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые пострадали за свою веру во времена императора Диоклетиана.
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