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В офисе генсека ООН выступили против кассетных снарядов после удара в Лисичанске

В офисе генсека ООН выступили против кассетных снарядов после удара в Лисичанске

ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя удар ВСУ снарядом такого типа по автобусу в Лисичанске.

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