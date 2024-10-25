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Региональная Юридическая Служба

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Стали известны причины задержания замглавы Минэнерго

Стали известны причины задержания замглавы Минэнерго

Фото: anticorr.media Важные новости России за неделю сообщают, что Заместитель министра энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников подозревается в мошенничестве  и злоупотреблении должностными полномочиями.

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