Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мирошник: 90% украинцев не вернутся из-за границы к режиму Зеленского

Мирошник: 90% украинцев не вернутся из-за границы к режиму Зеленского

Заявления министра национального единства Украины Алексея Чернышова о намерении вернуть находящихся за рубежом украинцев - из серии духоподъемных, которыми чиновники пытаются оправдать свое существование в Киеве, заявил «Звезде» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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Комментарии
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Karmadon
Доскакались, падлы?
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19 час.
Владимир Алтайцев
Да  и пусть не возвращаются. И не принимать их,когда  мы  займём  Украину, не нужно  этог дерьмо  нам.
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19 час.
МТ
Марионелла Тукмачева
Поддерживаю комментарий.
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17 час.

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