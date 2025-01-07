Мирошник: 90% украинцев не вернутся из-за границы к режиму Зеленского

Заявления министра национального единства Украины Алексея Чернышова о намерении вернуть находящихся за рубежом украинцев - из серии духоподъемных, которыми чиновники пытаются оправдать свое существование в Киеве, заявил «Звезде» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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