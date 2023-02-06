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Боец ЧВК «Вагнер» проинформировал, что боевики ВСУ делают из жителей Артемовска живой щит

Боец ЧВК «Вагнер» проинформировал, что боевики ВСУ делают из жителей Артемовска живой щит

Боец частной военной компании (ЧВК) имени Вагнера проинформировал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют мирных жителей Артемовска (Бахмута) для создания живого щита от российской армии, сообщает информационный портал "Известий".

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