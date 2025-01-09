В России думают над введением однопартийной системы

В России обсуждается возможность перехода к однопартийной системе. Авторы Telegram-канала INSIDER-T сообщают, что в последнее время в политических кругах России активно обсуждается возможность перехода к однопартийной системе.
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