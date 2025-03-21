Комиссия по народной программе «Единой России» обсудила темы здоровья и комфортной жизни

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» В Казани, в исполкоме Татарстанского регионального отделения «Единой России», состоялось заседание комиссии по народной программе партии.
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