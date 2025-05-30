Сколько цветов в лазерной палитре и как с их помощью создать лазерное шоу

﻿﻿В мае 1960 года физик Теодор Майман впервые продемонстрировал работу лазера. Шестьдесят пять лет спустя лазеры используются повсюду, в том числе в энергетическом секторе: они помогают геологам изучать состав почвы, химикам исследовать образцы скважин, а строителям проверять, соответствуют ли здания их проектам.