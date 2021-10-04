Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Его не прикрыли. Перестали говорить о нем и правильно, а МИТ спокойно их делаетРоссия в ядерном ...
  • Саша Николаев
    Случая -дождался и забряцал ,харакири себе учини-"самурайка"...))Японская пресса: ...
  • Россиянин
    Правильно сделали эфиопы. ООН сегодня ручная собачка США.Эфиопия прогнала ...

4 октября - День Космических войск России

4 октября - День Космических войск России

4 октября в России отмечается День Космических войск. Праздник довольно молодой, он утвержден указом президента России № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх