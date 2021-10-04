4 октября - День Космических войск России

4 октября в России отмечается День Космических войск. Праздник довольно молодой, он утвержден указом президента России № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.
4 октября в России отмечается День Космических войск. Праздник довольно молодой, он утвержден указом президента России № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.
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