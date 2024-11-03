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Царьград

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  • Юрий Зубрин
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В Краснодарском крае более 8 часов тушили огонь в лесу на площади 36 га

В Краснодарском крае более 8 часов тушили огонь в лесу на площади 36 га

На территории одного из районов региона обильно горела лесная подстилка.На территории Новопокровского района пожарные тушили большой лесной пожар.

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