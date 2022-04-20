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Медведев: Москва должна быть готова к возможной агрессии НАТО

Усиление НАТО у границ РФ уже перестало быть фигурой речи. Теперь Москва должна быть готова к возможным агрессивным действиям, заявил во вторник зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.

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