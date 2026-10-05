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Российские банки могут брать комиссию за размен монет на банкноты

Российские банки могут брать комиссию за размен монет на банкноты

Юрист объяснила, в каких случаях банк вправе установить плату, и назвала способы получить банкноты бесплатно Кредитные организации в России могут взимать плату за обмен монет на бумажные купюры — конкретный размер комиссии банк устанавливает на свое усмотрение.

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