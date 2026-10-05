Российские банки могут брать комиссию за размен монет на банкноты

Юрист объяснила, в каких случаях банк вправе установить плату, и назвала способы получить банкноты бесплатно Кредитные организации в России могут взимать плату за обмен монет на бумажные купюры — конкретный размер комиссии банк устанавливает на свое усмотрение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г "Пришлось выброси...
- Польские силовики...
- АЗ Во ВЦИОМ высказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым