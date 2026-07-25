This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through July 25)

Artificial Intelligence OpenAI Says Its AI Models Went Rogue and Attacked a Digital LibraryKate Conger | The New York Times ($) “The trial was designed to keep the models in a safe testing environment, known as a sandbox, OpenAI said.
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