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This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through July 25)

This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through July 25)

Artificial Intelligence OpenAI Says Its AI Models Went Rogue and Attacked a Digital LibraryKate Conger | The New York Times ($) “The trial was designed to keep the models in a safe testing environment, known as a sandbox, OpenAI said.

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