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Царьград

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Минтранс России: план по умным парковкам и оплате через смартфоны

Минтранс России: план по умным парковкам и оплате через смартфоны

Министерство транспорта России представило рекомендации по модернизации парковок в городах, включая оплату через смартфоны и управление стоянками местными структурами.

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