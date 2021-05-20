Российские и сербские военнослужащие в рамках совместного учения приступили к отработке практических учебных задач антитеррористической направленности

Российские и сербские военнослужащие в рамках совместного учения приступили к отработке практических учебных задач антитеррористической направленности

Одной из главных задач учения является отработка порядка совместных действий личного состава при ведении боевых действий, а также достижение максимальной слаженности личного состава при выполнении задач.

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