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FiNE NEWS

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Вирус подслушал наш геном: как человеческая ДНК «прыгнула» в вирус контагиозного моллюска

Представьте себе: ваш геном — это огромная библиотека, где каждый ген — это отдельная книга. Но иногда в эту библиотеку «залетают» неожиданные страницы, которые не принадлежат ни одной из книг.

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