БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как советская разведка «развела» коллег из США на самолет

Как советская разведка «развела» коллег из США на самолет

Вообще история создания любого самолета — это история борьбы разведок. Да, достаточно в этот суп добавить еще пропаганды, слухов, домыслов — и получается просто шедевральная история, в которой, однако, очень много рутинной работы.

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