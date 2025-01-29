Александр Сосновский: Трамп не интересуется Украиной, его интересует только Америка

Какие скрытые планы разворачиваются на мировой арене и кто является истинным автором этой «оптимистической трагедии»? Почему Владимир Зеленский и Олаф Шольц оказываются в центре политического театра, и какова роль Дональда Трампа и Владимира Путина в этой постановке? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.