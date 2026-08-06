Александр Терентьев помог жителю Славгорода добиться назначения пенсии

Житель Славгорода сталкивается с отказами при попытках оформить страховую пенсию по старости. С этой проблемой он обратился к депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву, сообщает пресс-служба реготделения партии "Справедливая Россия".
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