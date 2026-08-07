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Иран соберет по 100 млрд долларов в год за Ормуз

Иран соберет по 100 млрд долларов в год за Ормуз

Иран и Оман обговаривают условия открытия Ормузского пролива. Суть: Тегеран намерен собирать по 5% от стоимости грузов проходящих судов.

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