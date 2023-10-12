Неандертальцы охотились на пещерных львов и использовали шкуру этого опасного хищника

Во время раскопок в пещере Единорога в горах Гарц (Нижняя Саксония, Германия) было сделано удивительное открытие! Ученые обнаружили огромное количество останков животных, которые принадлежали к ледниковому периоду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии