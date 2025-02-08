Коло-Муани – 1-й в 3-очковую эпоху игрок с 5 голами в первых 3 матчах Серии А

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Рандаль Коло-Муани сделал дубль в матче чемпионата Италии с «Комо» (2:1). Форвард «Ювентуса» стал первым в трехочковую эпоху игроком, забившим 5 голов в первых 3 играх Серии А.