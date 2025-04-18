Где в мире больше шансов стать жертвой насильника, чем окончить школу

www.globallookpress.com/Gilles Barbier/imageBROKER.com Тайны ЮАР. Кто отобрал у страны ядерное оружие? Почему ее города постепенно превращаются в трущобы? Наступит ли когда-нибудь светлое будущее, за которое боролись чернокожие? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.