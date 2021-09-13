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Украинский журнал: «Немецко-российский газовый тандем ослабляет франко-германский альянс»

Украинский журнал: «Немецко-российский газовый тандем ослабляет франко-германский альянс»

В Киеве недовольны позицией Парижа и пытаются убедить Францию в опасности, которая якобы исходит от России в газовой сфере.

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Александр Клово
Хохлы имеют право в знак протеста обделаться...
кормчий
Щас ,Гансы откажутся от дешёвого российского газа,чтобы их похвалили евроукры !
Назарова Галина
Мания величия зашкаливает!

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