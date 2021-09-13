Украинский журнал: «Немецко-российский газовый тандем ослабляет франко-германский альянс»

Только новостиПолитикаУкраинский журнал: «Немецко-российский газовый тандем ослабляет франко-германский альянс» В Киеве недовольны позицией Парижа и пытаются убедить Францию в опасности, которая якобы исходит от России в газовой сфере.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КловоХохлы имеют право в знак протеста обделаться...кормчийЩас ,Гансы откажутся от дешёвого российского газа,чтобы их похвалили евроукры !НГНазарова ГалинаМания величия зашкаливает!Комментировать
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