Видео: Медсестры из Смоленска одержали победу в федеральном конкурсе

Героями видео, представленного на конкурсе, стали двое фельдшеров из Починковского района Смоленской области Смоленская региональная общественная организация «Ассоциация специалистов сестринского дела» стала победителем всероссийского конкурса видеосюжетов о работе среднего персонала первичного звена – 2023.
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