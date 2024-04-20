Россия вводит новую квоту на экспорт зерна

Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза, она составит 5 млн тонн и будет действовать до 30 июня, сообщает сайт кабмина.
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