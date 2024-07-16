"Где супероружие? Где лазерный "Пересвет?" Соловьеву надоела профанация

Людмила Чегодаева Соловьёву много что и кто надоел. Но,в первую очередь,надоел он сам. Врёд как сивый мерин всем,а сам сидит на двух,а то и трех стульях. Сидел бы уж и не возникал.

Н Николай Прежде нужно спросить где украденные 11 триллионов. А поскольку того,кто должен бы ответить, как и предыдущего, просто пересадили в другое кресло, а маньяку, развалившему страну и устроившему геноцид, населявшему ее, народу, возвели мемориальный центр, приходится думать, что все сейчас происходящее не что иное как борьба за место в "золотом миллиарде" наших нуворишей ворюг и бандитов.