В своём вечернем политическом ток-шоу Владимир Соловьёв напомнил, как много было в своё время презентовано русского супероружия.
"Где супероружие? Где лазерный "Пересвет?" Соловьеву надоела профанация
Комментарии
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Людмила Чегодаева
Соловьёву много что и кто надоел. Но,в первую очередь,надоел он сам. Врёд как сивый мерин всем,а сам сидит на двух,а то и трех стульях. Сидел бы уж и не возникал.
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2 час.
Н
Николай
Прежде нужно спросить где украденные 11 триллионов. А поскольку того,кто должен бы ответить, как и предыдущего, просто пересадили в другое кресло, а маньяку, развалившему страну и устроившему геноцид, населявшему ее, народу, возвели мемориальный центр, приходится думать, что все сейчас происходящее не что иное как борьба за место в "золотом миллиарде" наших нуворишей ворюг и бандитов.
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1 час.
Erl Schweizer
"В своём вечернем политическом ток-шоу Владимир Соловьёв напомнил, как много было в своё время было презентовано русского супероружия." Автор либо иностранец, для которого все жители РФ русские, либо царьградский русский националист, либо человек, желающий нанести вред межнациональному согласию. Что точно, автор как и все ему подобные грамотеи нанес очередной вред целям СВО, Конституции РФ.
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31 мин.
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