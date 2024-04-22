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«Выжить в городе — это уметь вовремя увернуться от проезжающего самоката»

«Выжить в городе — это уметь вовремя увернуться от проезжающего самоката»

В Петербурга активисты инициируют референдум по запрету кикшеринга. Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» собрали инициативную группу из 350 человек, чтобы инициировать референдум о полном запрете арендных средств индивидуальной мобильности в центре Северной столицы.

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