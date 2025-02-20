В Калуге 46-летний пешеход-нарушитель попал под машину

Вечером 19 февраля в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал пешеход-нарушитель. В среду в 20 часов 25 минут в районе дома № 42 по улице Глаголева 39-летний водитель машины Lada Vesta ехал со стороны улицы Путейской и допустил наезд на пешехода - 46-летнего мужчину, что переходил проезжую часть в запрещенном месте.