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В Калуге 46-летний пешеход-нарушитель попал под машину

В Калуге 46-летний пешеход-нарушитель попал под машину

Вечером 19 февраля в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал пешеход-нарушитель. В среду в 20 часов 25 минут в районе дома № 42 по улице Глаголева 39-летний водитель машины Lada Vesta ехал со стороны улицы Путейской и допустил наезд на пешехода - 46-летнего мужчину, что переходил проезжую часть в запрещенном месте.

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