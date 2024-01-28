Эксперты рассказали, как вести себя с собаками во время запуска салютов

Владимир Уражевский, президент Союза кинологических организаций России, и инструктор-дрессировщик Ирина Швец поделились советами по поведению с собаками, испытывающими страх перед фейерверками, передает RT.
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