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Россиян предупредили о новой уловке мошенников, рассылающих вредоносные письма

Россиян предупредили о новой уловке мошенников, рассылающих вредоносные письма

Мошенники могут обманывать россиян, используя почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила администрация сети RSNet (Russian State Network, сегмент интернета для российских органов власти).

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