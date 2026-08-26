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Мировое обозрение

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«Лучший канцлер для Украины». Мерц оказался популярнее в Киеве, чем в Берлине

«Лучший канцлер для Украины». Мерц оказался популярнее в Киеве, чем в Берлине

Пока немецкие избиратели пишут гневные письма в редакции, украинцы аплодируют. Цифры, которые обнародовало агентство DPA, выглядят как издевательство над политической логикой: деятельность Фридриха Мерца одобряют 64% украинцев.

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