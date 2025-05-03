«Мигранты с ножами». Немцы вплотную подошли к запрету популярной партии

Самая популярная, согласно опросам общественного мнения, политическая партия ФРГ, «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально переклассифицирована федеральным ведомством по защите конституции в «подтверждённую правоэкстремитскую организацию».
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