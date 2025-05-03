ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    "импорт" из России называется ЭКСПОРТ. ..а про импорт пшеницы - это было в совдепии, причём все 70 лет...с\х то камун...Китай почти вчетв...
  • Eduard
    Жиды Израиля всех достали,убивают под эгидой "Демократии" сейчас такие войны лицемерные!WP: Уолтц взбесил...
  • Гарий Щерба
    ВСЁ  ОТРЫГНЁТСА ....!!!Castellum: США, К...

«Мигранты с ножами». Немцы вплотную подошли к запрету популярной партии

«Мигранты с ножами». Немцы вплотную подошли к запрету популярной партии

Самая популярная, согласно опросам общественного мнения, политическая партия ФРГ, «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально переклассифицирована федеральным ведомством по защите конституции в «подтверждённую правоэкстремитскую организацию».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх