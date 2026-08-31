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Царьград

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Лионель Месси объявил об уходе из национальной сборной Аргентины

Лионель Месси объявил об уходе из национальной сборной Аргентины

Лионель Месси сообщил об уходе из национальной сборной Аргентины после финала ЧМ 2026. Поблагодарив фанатов и семью за поддержку, он отметил значимость этого этапа своей карьеры.

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