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Галлямов: прошли очередные многочасовые и волнительные слушания в CAS

Галлямов: прошли очередные многочасовые и волнительные слушания в CAS

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) о распределении медалей командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

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