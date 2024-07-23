Галлямов: прошли очередные многочасовые и волнительные слушания в CAS

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) о распределении медалей командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
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