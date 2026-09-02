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Аргументы и Факты

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Пулеметы наготове: пираты получат жесткий отпор при нападении на суда

Пулеметы наготове: пираты получат жесткий отпор при нападении на суда

Танкер MV SUN остановили в акватории Средиземного моря. Как заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, судно следовало под флагом Камеруна и якобы перевозило российскую нефть.

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