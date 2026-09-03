Еще не террорист. Россия не готова списывать Зеленского со счетов

Президент России Владимир Путин и заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев почти синхронно отреагировали на угрожающие заявления Владимира Зеленского закрыть небо дронами для самолетов гражданской авиации в России.
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