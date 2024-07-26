"Звёздные кланы" готовят смену: Дети элиты захватывают эфир. Талант не нужен

На днях дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория выложила ролик-подражание своему отцу. Обозреватель Царьграда Александр Бабицкий отмечает, что совсем скоро она присоединится к сомну таких же детей звёзд, захватывающих эфиры.