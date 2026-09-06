В Умань нагрянули израильские полицейские: хасидов берут под особый контроль

В Умань к празднованию Рош ха-Шана прибыли израильские полицейские. Как сообщили в полиции Черкасской области, иностранные правоохранители уже включились в совместную работу с украинскими коллегами по обеспечению порядка в местах проживания и паломничества хасидов.
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