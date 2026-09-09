Захарова назвала языкового омбудсмена Украины "шпрехенфюрером"

t.me/МИД России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила уполномоченного по защите госязыка Украины Елену Ивановскую со "шпрехенфюрером".
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