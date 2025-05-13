Эрдоган пригласил Путина в Турцию, контракт Шойгу в Совбезе продлили на пять лет: главное за сутки

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Эрдоган обсудил с Зеленским пути к миру и пригласил делегации в Турцию, контракт о прохождении военной службы Сергея Шойгу был продлен еще на пять лет, Зеленский подписал соглашение о недрах с США.
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