Эрдоган пригласил Путина в Турцию, контракт Шойгу в Совбезе продлили на пять лет: главное за сутки

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Эрдоган обсудил с Зеленским пути к миру и пригласил делегации в Турцию, контракт о прохождении военной службы Сергея Шойгу был продлен еще на пять лет, Зеленский подписал соглашение о недрах с США.