Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев развелся с женой

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев расторг брак с женой Юлией Хряпиной. Об этом 10 сентября сообщили «Известиям» в пресс-службе судебной инстанции.
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