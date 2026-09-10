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ИА Регнум

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Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев развелся с женой

Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев развелся с женой

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев расторг брак с женой Юлией Хряпиной. Об этом 10 сентября сообщили «Известиям» в пресс-службе судебной инстанции.

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