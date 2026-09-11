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Мировое обозрение

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Путин коротко переговорил с Лавровым перед встречей с президентом Египта

Путин коротко переговорил с Лавровым перед встречей с президентом Египта

На полях саммита БРИКС в Нью-Дели произошел короткий, но показательный эпизод: перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси Владимир Путин обменялся несколькими фразами с главой МИД Сергеем Лавровым.

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