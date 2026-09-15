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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игор Кокошков назвал Кидда «худшим парнем в НБА»: «Я не особенно высокого мнения о нем как о человеке и главном тренере»

Известный сербский тренер Игор Кокошков жестко раскритиковал Джейсона Кидда , назвав его «худшим парнем в НБА» с точки зрения тренерской деятельности и человеческих качеств.

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